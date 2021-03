Arłukowicz: Wyobrażam sobie, że Ursulę van der Leyen zastępuje Marek Suski

Europoseł Bartosz Arłukowicz w wywiadzie dla TOK FM przekonywał, że unijna współpraca w okresie pandemii jest lepsza od samodzielnego szukania idealnych rozwiązań przez poszczególne kraje. Zwracał uwagę na to, że Wspólnota wynegocjowała niską cenę szczepionek i zaproponował pewien eksperyment myślowy, by unaocznić inne możliwe scenariusze. – Wyobrażam sobie, że Ursulę van der Leyen zastępuje Marek Suski. Bylibyśmy wtedy w kłopocie – mówił. Przypomniał też, że Polska zwlekała z zaakceptowaniem efektów negocjacji UE i kierowała się głównie ceną.

Polska wyprodukuje 100 mln maseczek? Arłukowicz sceptyczny

Arłukowicz został też zapytany o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego na temat współprodukcji szczepionek na COVID-19 w Polsce. W tym punkcie rozmowy polityk nie wytrzymał i zdobył się na dłuższą, emocjonalną wypowiedź. – Premier wielkiego państwa w środku Europy w środku pandemii opowiada o produkcji szczepionek w Polsce. Ja przypomnę wypowiedź pani Emilewicz, która chyba w towarzystwie premiera Morawieckiego w kwietniu powiedziała, że Polska wyprodukuje 100 milionów maseczek. Ja nie widziałem tych maseczek produkowanych w polskich fabrykach otwieranych przez panią minister Emilewicz – mówił.

Arłukowicz: Nie chcę się już znęcać nad premierem

– Nie chcę się już znęcać nad premierem, opowiadającym bzdury publicznie o tych wszystkich 100 obwodnicach, 22 mostach, luxtorpedach, samochodach elektrycznych – wyliczał. – My nie przygotowaliśmy jako jeden z nielicznych krajów Europy planu odbudowy gospodarki – zwrócił uwagę europoseł. Przypomniał, że Polska potrzebuje tego dokumentu do występowania o wsparcie ze środków europejskich. – Polski premier opowiada o tym, że on będzie produkował szczepionki. Proponowałbym, by przygotował projekt planu odbudowy po epidemii – powtórzył poirytowany.

Czytaj też:

Prof. Horban radzi przedsiębiorcom: Niech wezmą się za produkcję maseczek, będą mieli za co żyć