Dwaj pracownicy ukraińskiej ambasady w Polsce przyłapani na próbie przemytu. Szybka reakcja MSZ Ukrainy

Do zdarzenia doszło w niedzielę 28 lutego. Dwaj pracownicy Ambasady Ukrainy w Polsce zostali zatrzymani na granicy podczas próby przemycenia do naszego kraju sporych ilości złota, waluty i papierosów. Szczegółowa wartość przemycanych artykułów nie została podana do publicznej wiadomości.

Błyskawiczna reakcja ministra spraw zagranicznych Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował na swoim Facebooku, że obaj pracownicy stracili już posady w ambasadzie. „Ich praca w ambasadzie się skończyła” – napisał w jednoznacznym komunikacie. W ich sprawie wszczęte zostanie również postępowanie dyscyplinarne i dochodzenie.

Minister nazwał zdarzenie haniebnym i zaznaczył, że za jego kadencji w MSZ nie będą tolerowane jakiekolwiek przypadki korupcji. „Nigdy nie zaakceptuję złoczyńców, którzy myślą, że mogą wykorzystać status dyplomatyczny do osobistego i nielegalnego bogacenia się” – pisał oburzony. „Korupcja jest wszędzie tam, gdzie są ludzie. Różnica polega tylko na tym, czy jest tolerowana. W MSZ nie jest” – podsumował.

