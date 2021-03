Rymanowski zapytał o „sugestie” Kosiniaka-Kamysza i Budki. Fogiel: Prowokacyjne wypowiedzi

– Dzisiaj była sugestia Borysa Budki, która podobnie brzmiała jak wcześniej (sugestia – red.) prezesa PSL-u. Budka mówi, że kończy się powoli czas na to, żeby Jarosław Gowin przeszedł na stronę opozycji. Pana zdaniem coś jest na rzeczy, czy to jest jakaś prowokacja? – zapytał Bogdan Rymanowski wicerzecznika PiS.

Sądzę, że to są wypowiedzi prowokacyjne, które mają w założeniu przewodniczącego Budki wprowadzać chaos po stronie Zjednoczonej Prawicy, ale my skupiamy się raczej na tych kwestiach, które są dzisiaj najważniejsze, a to jest przede wszystkim walka z pandemią, z kryzysem gospodarczym – odpowiedział Radosław Fogiel na antenie Polsat News.

Będzie spotkanie Kaczyński-Gowin? Fogiel komentuje

Polityk Prawa i Sprawiedliwości został również zapytany, czy dojdzie do spotkania w cztery oczy między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem. – Kierownictwo koalicji spotyka się regularnie, w różnych konfiguracjach. Nie znam tak dobrze najbliższego kalendarza pana prezesa, ale sądzę, że do takich spotkań, do spotkań w szerszej formule jak zeszłotygodniowe prezydium rządu, będzie dochodziło – kontynuował polityk.

Czytaj też:

Kaja Godek o wyroku ws. tęczowej aureoli. „Katolicy są najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną”