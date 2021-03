Fidesz Orbana opuszcza EPL Tuska. Powodem nowy regulamin

Informację o wyjściu z EPL przekazała na Twitterze wiceprzewodnicząca Fideszu, Katalin Novak. „Nie pozwolimy, by nasi eurodeputowani byli uciszani i ograniczani w swoich możliwościach reprezentowania wyborców. Walka z pandemią i ratowanie życia ludzkiego pozostają naszym najważniejszym priorytetem. Dlatego też, po przyjęciu nowych zasad w Europejskiej Partii Ludowej, Fidesz postanowił ją opuścić” – pisała w dołączonym wyjaśnieniu. Warto podkreślić, że Fidesz opuszcza grupę parlamentarną EPL, a nie samą partię. Dlatego też dialog w tej sprawie prowadzony jest z Manfredem Weberem, a nie Donaldem Tuskiem.

Odpowiedź Webera i prośba o telefon

W reakcji na decyzję władz Fideszu, lider grupy EPL w Parlamencie Europejskim wystosował list do Viktora Orbana, w którym namawiał go do jeszcze jednej rozmowy telefonicznej. Manfred Weber podkreślał, że w swojej karierze politycznej zawsze starał się budować mosty porozumienia. Zapewniał też, że działania tej frakcji zawsze były i będą zakorzenione w chrześcijańskim dziedzictwie i oparte na chrześcijańsko-demokratycznych wartościach. Przypomniał, iż zmiany w regulaminie nie wpłyną na status żadnego przedstawiciela grupy i nie naruszą podstawowych przywilejów wybieralnych członków PE, takich jak prawo do wystąpień czy uprawnienia legislacyjne.

Trudna współpraca Fideszu z władzami EPL

O napięciach na linii Fidesz – EPL było wiadomo już od dłuższego czasu. Eskalacja nastąpiła jednak w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu Viktor Orban poruszał problem zbiorowej odpowiedzialności w liście do lidera grupy, Manfreda Webera. Premier Węgier zapewniał, że nie zgodzi się na tego typu ograniczenie praw przedstawicieli swojego ugrupowania. Przypomniał, iż mowa o eurodeputowanych wybranych głosami Węgrów, a proponowane przez EPL rozwiązania nazwał „niedemokratycznymi”.

Fidesz w EPL

Zmiany w regulaminie Europejskiej Partii Ludowej poparło 84 proc. jej członków. 148 europarlamentarzystów było za, 28 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Fidesz Viktora Orbana ma w Parlamencie Europejskim 11 przedstawicieli. Sama partia w prawach członkowskich EPL zawieszona została w marcu 2019 roku. Fidesz został wykluczony ze spotkań i wyborów wewnętrznych grupy. W kwietniu 2020 roku przewodniczący EPL Donald Tusk był otwarcie proszony o wykluczenie jego przedstawicieli z frakcji.

