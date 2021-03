USA nakładają sankcje na Rosję. Rosja odpowiada: Nie igrajcie z ogniem

Treść oświadczenia rosyjskiego MSZ przywołuje Al Jazeera. Zdaniem Rosji, sprawa Aleksieja Nawalnego jest pretekstem dla USA, by ingerować w wewnętrzne sprawy kraju. MSZ stawia również tezę, że to USA kształtują wroga zewnętrznego w postaci Rosji, by oddalić uwagę opinii publicznej od problemów, jakie trawią ten kraj.

Rosja oznajmiła również, że odpowie na sankcje, „opierając się na zasadzie wzajemności i niekoniecznie w sposób symetryczny”. „Nie igrajcie z ogniem” – ostrzega MSZ.

Sankcje USA po wyroku dla Aleksieja Nawalnego

Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty bojowym środkiem chemicznym z grupy nowiczok. Po rekonwalescencji na terenie Niemiec, wrócił jednak do Rosji, gdzie błyskawicznie został aresztowany.

Sąd w Rosji skazał Nawalnego na 2,5 roku kolonii karnej. Jak twierdzą członkowie opozycji, wyrok w sprawie rzekomych defraudacji, to pretekst, by pozbyć się Nawalnego z życia publicznego. Nawalny jest bowiem zagorzałym krytykiem Kremla i samego prezydenta Rosji Władimira Putina.

We wtorek resort finansów USA poinformował o sankcjach, jakie w związku ze sprawą Nawalnego nałożył Rosję. Chodzi o wpisanie na listę sankcji siedmiu przedstawicieli władz Rosji. Na liście osób objętych zamrożeniem aktywów znaleźli się m.in. prokurator generalny Igor Krasnow, szef zarządu ds. polityki wewnętrznej administracji prezydenta Rosji Andriej Jarin oraz wiceministrowie obrony Rosji: Aleksiej Kriworuczenko i Paweł Popow. Oprócz amerykańskich sankcji, Rosja zmaga się także z ograniczeniami, jakie nałożyła Unia Europejska.

