Zmiana w procesie szczepień? Ewa Kopacz: Ten rząd jest chory niezależnie od pandemii

Monika Olejnik w programie „Tak jest” poprosiła Ewę Kopacz o odniesienie się do słów głównego doradcy premiera ds. COVID-19, który mówił o tym, że „lepiej jest mieć rząd zdrowy niż rząd, który ledwo zipie”. W ten sposób prof. Andrzej Horban na antenie radiowej Trójki odpowiedział na pytanie o to, czy członkowie rządu powinni zostać szybciej zaszczepieni przeciwko koronawirusowi niż to wynika z obecnego planu.

– Ja nie wiem, czy to uzdrowi rząd, naprawdę, nawet ta szczepionka. Ten rząd jest chory niezależnie od pandemii – rozpoczęła odpowiedź Ewa Kopacz. W dalszej części europosłanka podkreślała, że w pierwszej kolejności dostęp do szczepionek należy zagwarantować tym, który „realnie ratują życie”.

Proces szczepień w Polsce. Ewa Kopacz komentuje

– Można oczywiście opowiadać o różnych grupach, które powinno się szczepić w tej chwili, ale ja jestem przekonana, że dzisiaj takim priorytetem jest zaszczepić tych, którzy opiekują się chorymi, czyli grupę zero, czyli medyków – kontynuowała. Ewa Kopacz zaznaczyła, że „nie we wszystkich szpitalach zostało przeprowadzonych 100 proc. szczepień”.

– Ci ludzie jeszcze czekają na te szczepienia. W niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gdzie też pacjenci korzystają z porad medyków, też nie ma 100 proc. „wyszczepialności” personelu medycznego – powiedziała Ewa Kopacz i podkreśliła raz jeszcze, że należy zacząć proces szczepień od tych, którzy „realnie ratują nasze życie”.

