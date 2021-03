Cała Unia Europejska „Strefą Wolności LGBTIQ”. RMF FM zdradza szczegóły

Rezolucja mająca ogłosić Unię Europejską „Strefą Wolności LGBTIQ” poparło 5 frakcji Parlamentu Europejskiego, w tym największa Europejska Partia Ludowa oraz socjaldemokraci. Katarzyna Szymańska-Borginon z RMF FM jest więc pewna, że PE zaakceptuje treść dokumentu.

UE strefą wolności dla wszystkich mniejszości seksualnych

Uwagę zwraca nietypowa forma rezolucji, która składa się jedynie z dwóch artykułów. Zabieg ten ma sprawić, że stanowisko PE będzie jeszcze silniejsze. W pierwszym punkcie ogłasza się UE „strefą wolności dla wszystkich mniejszości seksualnych”. W drugim następuje wezwanie do przekazania rezolucji krajom członkowskim i unijnym instytucjom.

Dużo o Polsce, niestety negatywnie

Istotny jest także wstęp do rezolucji. Znajdziemy w nim apel do Komisji Europejskie, by używał wszelkich dostępnych jej środków dla zadbania przestrzeganie zakazu dyskryminacji. Wśród proponowanych opcji występują także te uderzające w finanse krajów członkowskich. Niestety, w treści dokumentu jest mowa o Polsce: o dyskryminacji, atakach na społeczność LGBTIQ, aresztowaniach, zakazywanych marszach i wreszcie mowie nienawiści ze strony władz oraz prorządowych mediów.

