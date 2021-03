Spięcie na Twitterze. Wiceminister MSWiA: Sam jesteś pracownik

„A wiecie, że po aferze z zaszczepionymi celebrytami i lok. politykami PiS, wieczorami na punktach szczepień niewykorzystane szczepionki idą do zlewu. Lekarze, boją się tworzyć listy rezerwowe. Lepiej wylać mówi lekarz. Nikt nie chce problemów” – napisał Jacek Czarnecki na Twitterze. Do wpisu dziennikarza Radia Zet odniósł się Maciej Wąsik, dopytując „w którym punkcie tak idzie?”. „W kilku Maciek. W kilku. Masz dostęp do rządowych danych to możesz sprawdzić” – odpowiedział dziennikarz.

W rozmowę włączyli się również inni użytkownicy Twittera, a po kilku wpisach ponownie głos zabrał wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. „»A wiecie, że po aferze z TVN i dziennikarze kilku redakcji mają dość tego, co im narzucają naczelni. Dziennikarze boją się jednak o tym mówić. Lepiej milczeć, mówi mój znajomy dziennikarz. Nikt nie chce problemów«. Fajny wpis, prawda?” – pytał Maciej Wąsik.

Maciej Wąsik do Jacka Czarneckiego: Sam jesteś pracownik

„Wpis jak wpis. Wiem, że pracownicy TVP naprawdę się boją” – ocenił Jacek Czarnecki. „Sam jesteś pracownik” – kontrował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

