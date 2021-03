Dobre wiadomości dla restauratorów po Wielkanocy? Adam Niedzielski komentuje

– Rzeczywiście to nasze nastawienie w polityce dotyczące restrykcji zmienia się. Ono ewoluuje tak samo jak wirus – powiedział Adam Niedzielski i zaznaczył, że dzisiaj mamy inną sytuację niż kilka miesięcy temu. Wpływa na to nie tylko wzbogacona wiedza o koronawirusie, ale również wymienione przez członka rządu postępujący proces szczepień oraz rosnąca liczba ozdrowieńców.

Luzowanie obostrzeń po Wielkanocy? Adam Niedzielski komentuje

Minister zdrowia został zapytany, czy po świętach Wielkiej Nocy można liczyć na to, że „napijemy się kawy w ogródkach restauracyjnych”. – Trudno jest udzielać jednoznacznych odpowiedzi. Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, o ile ta trzecia fala, jej apogeum, zmieści się, jeśli można tak powiedzieć, przed świętami – kontynuował minister.

Obostrzenia w Polsce. Co ze szkołami?

– Jeżeli miałbym porównywać te scenariusze dotyczące wypicia kawy w ogródku i znalezienia się dzieci z klas 4-8 w normalnym systemie edukacji stacjonarnej, to w tym drugim przypadku zdecydowanie prawdopodobieństwo jest większe – powiedział Adam Niedzielski. Minister wskazał, że do podjęcia takiej decyzji przyczyni się wzięcie pod uwagę konsekwencji izolacji dla dzieci oraz „priorytetowe szczepienia” nauczycieli. – To są elementy, które przygotowują nas do jak najszybszego powrotu do edukacji stacjonarnej – stwierdził Adam Niedzielski.

