Sławomir Mentzen ostro: Gardzę pana partią, nie chcę mieć z nią nic wspólnego

Program, w którym przedstawiciele młodzieżówek różnych ugrupowań zadają pytania zaproszonym politykom można śledzić na platformie YouTube. Gościem sobotniej audycji był Sławomir Mentzen – wiceprezes partii KORWiN, który na co dzień zajmuje się doradztwem podatkowym. Mentzen jest także prezesem Kongresu Polskiego Biznesu, który często zajmuje głos w programach o tematyce gospodarczej i ekonomicznej.

W dyskusji z przedstawicielami młodzieżówek pojawiły się jednak pytania o różnorodnej tematyce. W szczególnie zażartą dyskusję Sławomir Mentzen wdał się z przedstawicielem młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości.

„Gardzę pana partią, nie chcę mieć z nią nic wspólnego”

– Mam głębokie przekonanie, że wykorzystujecie cynicznie, obrzydliwie i bezwzględnie swoje tuby propagandowe – media publiczne, które sobie podporządkowaliście, do prania mózgów starym ludziom, którzy później na waszych miernych kandydatów głosują. Wasza partia, pierwszy raz w III RP, do tego stopnia postawiła na zmasowaną propagandę, mającą na celu tylko i wyłącznie ogłupienie ludzi. I potem macie nadzieję, że ci ogłupieni ludzie będą na was głosować, co niestety w pewnej grupie wiekowej obficie się dzieje – mówił, wyraźnie poirytowany.

– W związku z tym jeszcze raz powiem, gdyby pan tego nie złapał za pierwszym razem, gardzę pana partią i nie chcę mieć z nią nic wspólnego – dodał.

– Uważam, że to co robicie jest praktycznie zbrodnią, bo doprowadziliście do dziesiątek tysięcy nadmiarowych zgonów, wasza polityka jest obrzydliwa, niszczycie polską gospodarkę i wolność i jesteście najgorszą partią, która rządziła w tym kraju od 30 lat – zakończył.

twitterCzytaj też:

Mentzen wzywa do obywatelskiego nieposłuszeństwa i masowego otwierania firm. "Prosty wybór"