Nie żyje Olivier Dassault – francuski polityk i miliarder

Do katastrofy doszło w niedzielę późnym popołudniem – czytamy. Maszyna, którą leciał miliarder rozbiła się w miejscowości Touques, niedaleko Deauville w Normandii. Nie ma informacji, co było przyczyną tragedii. Reuters podaje, że do zdarzenia doszło w pobliżu miejsca, gdzie miliarder miał jeden ze swoich wakacyjnych domów.

Pierwsze informacje mówią także, że w katastrofie zginął również pilot helikoptera. Informację o tragedii potwierdza także AFP.

twitter

Wpis potwierdzający śmierć polityka i miliardera zamieścił również prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak napisał na Twitterze, „jego nagła śmierć to wielka strata dla kraju”.

twitter

Kim był Olivier Dassault?

Olivier Dassault był członkiem francuskiego parlamentu od 2002 roku. 69-letni Dassault posiadał również gigantyczny majątek – jego wartość szacowana jest na ok. sześć miliardów dolarów.

Dassault był zawodowym pilotem inżynierii bojowej. Ukończył renomowaną École de l'Air – Akademię Sił Powietrznych, służył w rezerwach francuskich sił. Był także wnukiem Marcela Dassaulta, znanego z założenia firmy lotniczej Dassault Aviation. Olivier Dassault pełnił w rodzinnej firmie funkcję prezesa ds. Strategii i rozwoju.

Czytaj też:

Nie żyje Jan Lityński. Miał 75 lat