Robert Biedroń przefarbował włosy na czerwono. „Jak wam się podoba moja nowa fryzura?”

W ramach akcji „Na co Cię stać?” Fundacji SEXEDpl prowadzonej przez Anję Rubik i portalu Onet.pl, Robert Biedroń obiecał, że pofarbuje włosy na czerwono, jeśli internauci wpłacą 10 tys. złotych na cele statutowe fundacji. Jak informuje SEXEDpl na Instagramie, pieniądze udało się zebrać w niecały tydzień.

Biedroń: Nie tylko Polska, ale też Europa zobaczy ten manifest

– Jeżeli to, że przefarbowałem włosy na czerwono, sprowokuje do dyskusji na temat braku rzetelnej edukacji seksualnej i pomoże chociaż jednemu dzieciakowi, to warto poświęcić na jakiś czas swój kolor włosów – mówił Robert Biedroń w Onecie. – W tym tygodniu zaczyna się sesja Parlamentu Europejskiego. Będę miał kilka wystąpień z mównicy, więc nie tylko cała Polska, ale też Europa zobaczy ten manifest. To dobrze, bo mało jest krajów w Europie, w których tak bardzo leży edukacja seksualna, jak w Polsce – dodał polityk.

Zdjęcie nowej fryzury polityk zamieścił na Instagramie. „ To jest mój manifest przeciwko brakowi bezpieczeństwa dzieciaków i młodzieży, przemocy i wystawiania ich na zagrożenia ” – tłumaczy Biedroń. „ Niektórzy powiedzą, że to niepoważne. Że europoseł, lider partii farbuje włosy na czerwono. A ja myślę, że niepoważne jest to, że europejskie państwo w XXI w. nie zapewnia dostępu do rzetelnej edukacji przeciwko przemocy, radzenia sobie z molestowaniem przez dziewczynki i chłopców! Państwo, które nie przekazuje wiedzy, nie dba o bezpieczną przyszłość pokoleń ” – dodał.

Przy okazji Biedroń złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet. „ Nieprzypadkowo finał akcji wypad 8 marca, w Dzień Kobiet! Wszystkim Wam Drogie siostry życzę równi praw - w tym prawa do rzetelnej edukacji ” – napisał polityk.

Biedroń farbuje włosy na czerwono – więcej zdjęć

Do akcji polityk odniósł się też na Facebooku, gdzie zapytał internautów o ocenę fryzury. „ Każdy ma prawo do rzetelnej edukacji przeciwko przemocy, molestowaniu, na temat swojego ciała. Edukacja seksualna to dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo i świadome decyzje. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się zebrać potrzebne fundusze! ” – napisał Biedroń. „ A jak podoba Wam się moja nowa fryzura? ” – pyta polityk.

Cały proces pofarbowania włosów udokumentowano na zdjęciach zamieszczonych na profilu fundacji SEXEDpl.

