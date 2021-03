Europosłanka PiS skrytykowała szefową KE. Komisja odpowiedziała

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska komentowała na antenie TVP Info obecną sytuację związaną ze szczepieniami. Jak wiadomo, co jakiś czas występują opóźnienia z dostawami. Już na początku 2021 roku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przepraszała, wskazując, że unijne instytucje skupiły się bardziej na wyprodukowaniu i dopuszczeniu szczepionki do użycia, a nie podjęły wystarczających starań, by zabezpieczyć ich dostawy.

Sprawę szczepionek skomplikował jeszcze jeden fakt: państwa członkowskie zdecydowały, że będą wspólnie zamawiać i negocjować dostawy. Niektóre już zaczęły rezygnować z tej formy i same zaczęły szukać szczepionek.

– Komisja Europejska niestety doprowadziła do sytuacji, która jest bardzo trudna dla wszystkich państw członkowskich (...). KE zażądała, by państwa członkowskie nie podejmowały negocjacji na własną rękę, to jest ten grzech pierworodny. (...). Wielkim zaniedbaniem KE jest to, że umowy zostały zawarte w tak beznadziejny sposób, że to my dziś jesteśmy petentami. (...). Kompromitacja szefowej KE jest dość duża – mówiła w TVP Info Jadwiga Wiśniewska.

Komisja Europejska odpowiada europosłance PiS

Ponieważ wypowiedzi Wiśniewskiej trafiły na Twittera, to właśnie tam z konta Komisji Europejskiej (a właściwie jej przedstawicielstwa w Polsce) odpowiedziano na jej tezy. Jak czytamy:

Negocjacje dot. szczepionek były prowadzone wspólnie z państwami członkowskimi i wszystkie poparły podejście wspólnego zamawiania. KE nie podpisuje umów na dostawy do poszczególnych krajów. Jesteśmy kontakcie z koncernami i państwami UE. Robimy wszystko, aby przyspieszyć dostawy.

KE opublikowała również krótką informację na temat negocjacji i podpisywania umów na szczepionki.

