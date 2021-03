Francuski minister: Polskie władze nie zgodziły się na moją wizytę w „strefie wolnej od LGBT”

Francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clément Beaune na początku grudnia 2020 roku po raz pierwszy publicznie przyznał, że jest gejem i zapowiedział, że odwiedzi w Polsce jedną z tzw. stref wolnych od LGBT. Wydawało się, że teraz nadeszła ku temu idealna okazja, bo od poniedziałku 8 grudnia francuski minister przebywa w naszym kraju z oficjalną wizytą.

Jak jednak przyznał Beaune w wywiadzie dla francuskiego magazynu „L'Obs”, do takiej wizyty nie dojdzie.

– Polskie władze przekazały mi ostatnio, że nie są w stanie zaplanować tej wizyty i głęboko tego żałuję. Jest to decyzja, nad którą ubolewam – powiedział Beaune.

Polskie władze miały mówić o „trudnej sytuacji zdrowotnej”

Politico cytuje w tej sprawie wypowiedź rzecznika francuskiego ministra. Polscy urzędnicy mieli powiedzieć, że planowana wizyta Beaune w Kraśniku „ nie została dobrze przyjęta, biorąc pod uwagę trudną sytuację zdrowotną ”.

Beaune przyznał, że rozważał odwołanie wizyty w Polsce, przełożenie jej lub wypełnienie obietnicy odwiedzenia tego regionu bez upoważnienia rządu. – Ale moim zdaniem, to nie jest sposób, w jaki należy się zachowywać wobec państwa członkowskiego UE – ocenił ostatnią opcję.

Jeśli chodzi o opóźnianie wizyty, to jego zdaniem „problemy byłyby takie same”. – Jeśli zdecydowałem się kontynuować wizytę w Polsce, to dlatego, że pojawił się inny temat, równie dla mnie ważny, prawo kobiet do aborcji – przyznał.

Polska zaprzecza

Do informacji o uniemożliwieniu Francuzowi wizyty w Kraśniku odniósł się polski wiceminister spraw zagranicznych.

„ To oczywista nieprawda. Nikt z polskich władz nie zabraniał ani nie uniemożliwiał francuskiemu wiceministrowi wizyty w Kraśniku ” – zapewnia Szymon Szynkowski vel Sęk na Twitterze. „ Tego rodzaju sugestie nie służą dobrze atmosferze wizyty i naszym relacjom, wyjaśnimy tę sprawę w kontakcie z Ambasadą Francji ” – dodał.

Jak informuje Onet, Beaune spotkał się już z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. W jego planie są jeszcze spotkania z organizacjami LGBT i z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

W sprawie wizyty francuskiego ministra zadaliśmy pytania rzecznikowi rządu. Czekamy na odpowiedź.

