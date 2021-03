To nowy kandydat PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich? Pisał wniosek do TK ws. aborcji

Po wtorkowym spotkaniu Prezydium Sejmu postanowiono, że czas na zgłaszanie kandydatów na RPO potrwa do 19 marca. Równocześnie wprowadzono zmianę w harmonogramie prac Sejmu, wydłużając 27. posiedzenie o trzeci dzień – 30 marca. Dotychczas żadna kandydatura nie została potwierdzona, choć spekulacje trwają. Pojawił się m.in. pomysł, by na RPO z poparciem opozycji startował Piotr Ikonowicz. „Wprost” sprawdzał, co sądzą o nim sami zainteresowani, którzy mieliby poprzeć działacza. Swoje trzy grosze usiłował dorzucić prezydent, sugerując kandydaturę Jana Marii Rokity, ale nikt nie podjął tego tropu.

RMF FM informuje z kolei, że z ramienia Zjednoczonej Prawicy tym razem stanie w szranki Bartłomiej Wróblewski. To postać kontrowersyjna, bowiem cztery lata temu Wróblewski przygotowywał wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej do aborcji. Wniosek został wtedy wycofany po protestach.

Kiedy będzie nowy RPO?

Przypomnijmy, że nowego RPO wciąż nie wybrano, mimo że kadencja Adama Bodnara powinna się skończyć 9 września minionego roku. W Sejmie upadła wspierana przez opozycję kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która po dwóch porażkach wycofała się z kolejnych prób jej forsowania. Senat utrącił z kolei propozycję PiS, by stanowisko RPO powierzyć Piotrowi Wawrzykowi.

Czytaj też:

Trybunał Konstytucyjny przekłada rozprawę ws. kadencji RPO. Po raz ósmy