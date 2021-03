Pierwsza dama wzięła udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka. Zaproponowała kampanię

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami, w Pałacu Prezydenckim miało dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Rzecznikiem Praw Dziecka i Rzecznikiem Praw Pacjenta. Zagadnienia poruszane podczas wizyty miały z kolei dotyczyć psychiatrii dziecięcej. Na spotkaniu pojawiła się jednak także pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem 24 Rzecznik Praw Dziecka Maciej Pawlak.

Maciej Pawlak wskazał, że pierwsza dama zaproponowała, by stworzyć kampanię o pomocy, którą już dziś oferuje biuro rzecznika, Chodzi m.in. o telefon zaufania, na który mogą dzwonić dzieci i młodzież, które potrzebują wsparcia psychologicznego.

Wsparcie dla psychiatrii dziecięcej

– Potrzebujemy do pomocy wielu osób, wielu psychologów. Zaproponowałem doraźne rozwiązanie, tak by choć częściowo wypełnić braki w liczbie szkolnych psychologów. Wiem, że to jest kropla w morzu potrzeb, ale tak szybko całej kadry nie wyedukujemy. Trzymam za słowo pana premiera, który zapowiedział, że przesunie środki na psychiatrię dziecięcą – mówił Pawlak.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, na psychiatrię dziecięcą mają być skierowane dodatkowe środki w wysokości 220 mln złotych. W ramach programu wsparcia m.in. poprawiana będzie infrastruktura dedykowana młodym pacjentom. W każdym powiecie mają także zostać uruchomione zespoły opieki środowiskowej. Dofinansowanie skierowane zostanie również na ośrodki specjalistyczne.

