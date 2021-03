Paweł Kukiz z gorzkim wyznaniem: W zasadzie nic się nie udało osiągnąć

Zgodnie z zapowiedziami Pawła Kukiza, ma on się spotkać z prezesem PiS jeszcze w tym tygodniu. Nie jest jednak jasne, gdzie i kiedy dojdzie do spotkania. – Będziemy rozmawiać o postulatach Kukiz'15, także tych z 2015 roku. Zmiana ordynacji wyborczej, pakiet antykorupcyjny, sędziowie pokoju – dla mnie to są ciągle główne cele. Ten pakiet antykorupcyjny przydałby się teraz szczególnie przy Nowym Ładzie – wyliczał gość RMF FM.

Prowadzący Robert Mazurek zauważył jednak, że dyskusja nad postulatami Kukiz'15 toczy się od lat i nic z niej nie wynika. – Kilka lat i w zasadzie nic się nie udało osiągnąć – przyznał gorzko polityk. Jak jednak dodał, nie traci nadziei, gdyż sytuacja w Zjednoczonej Prawicy może spowodować, że część jego postulatów znajdzie się na agendzie.

Kukiz: Jak wchodziłem do Sejmu, to byłem nabuzowany

Kukiz nawiązał przy tym do konfliktów, jakie trawią obóz rządzący. Zdaniem Pawła Kukiza może to być dobry moment na negocjacje z PiS, według zasady „uchwalcie naszą ustawę, a my wam pomożemy, gdy koalicjant zawiedzie”.

Prowadzący zapytał jednak Kukiza, jak można mu ufać, skoro kilka lat temu był zagorzałym przeciwnikiem PiS, a dziś stara się dogadać z partią rządzącą. – Jak wchodziłem do Sejmu, to byłem nabuzowany, byłem romantykiem i myślałem, że cały kraj myśli tak jak ja. Ma pan taką sytuację – nie lubi pan sprzedawcy pobliskiego sklepu, ale bułek pan nie będzie kupował na końcu Polski, a u niego – podsumował polityk.

