Protest przed TK. Demonstranci przykuli się do ogrodzenia blokadami do rowerów

Z nagrań, jakie publikuje Onet wynika, że protestujący przykuli się do ogrodzenia TK blokadami do rowerów. Blokady zawiesili sobie na szyi, co dodaje całemu protestowi dramatyzmu. Demonstranci trzymają transparenty z takimi hasłami jak: „To nie jest kraj dla kobiet”, czy „To nie jest Trybunał Konstytucyjny”.

Na miejscu pojawili się już funkcjonariusze policji. Jeden z nich, z niewyjaśnionych przyczyn, trzymał jedną z protestujących, zaciskając ręce na blokadzie, którą kobieta jest przypięta do ogrodzenia.

TK zdecydował w sprawie aborcji

Protest przed TK to kolejna odsłona sporu, jaki trwa od 22 października ubiegłego roku. Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny orzekł wówczas, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją.

Aborcji takiej dokonywało się, gdy w trakcie ciąży wykryto ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Od momentu opublikowania orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw aborcje takie w Polsce zostały wstrzymane. Od miesięcy przez Polskę przetaczają się protesty sprzeciwiające się tak sformułowanemu prawu.

