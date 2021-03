Jakimowicz wychwala Rachonia: Fajnie się Michał ożywiasz. Walczysz o chrześcijańskie wartości

W środę Parlament Europejski ma debatować o wolności mediów w Polsce, a także nad rezolucją o ogłoszeniu Unii Europejskiej „strefą wolności LGBTIQ”. Pod projektem rezolucji podpisali się m.in. polscy europosłowie Andrzej Halicki, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Robert Biedroń, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz i Sylwia Spurek.

Projekt rezolucji, w którym w wielu miejscach krytykowana jest Polska, wzbudza ogromne emocje, także wśród europarlamentarzystów. Ostateczne głosowanie nad jego przyjęciem odbędzie się w czwartek.

Komentatorzy TVP o „uwiądzie instytucji Parlamentu Europejskiego”

Projekt rezolucji w autorskim programie Michała Rachonia „#Jedziemy” na antenie TVP Info komentowali Jacek Liziniewicz, Jacek Wrona i Jarosław Jakimowicz. Komentatorzy ostro krytykowali postanowienia rezolucji, to, że w ogóle Parlament Europejski zajmuje się takimi sprawami i szeroko potępiali działania aktywistów walczących o prawa LGBT, czy język, jakiego ci używają, na przykład określenie „tęczowa rodzina”.

Jakimowicz przez cały program miał włączony mikrofon i przerywał wypowiedzi innych komentatorów, śmiejąc się na cały głos i dramatycznym głosem dopowiadając „O Boże!”, „właśnie”, „o!”. Głośnym śmiechem wybuchł na przykład, gdy Jacek Wrona ocenił, że zajmowanie się tą rezolucją pokazuje „uwiąd instytucji Parlamentu Europejskiego”.

Jakimowicz po trzykroć: To jest po prostu skandal

Na końcu sam zabrał głos. – Panie redaktorze, daj mnie się pan odnieść do tego co słyszę – zwrócił się do Rachonia. – Jak żeście wyrzucili Liziniewicza [w pewnym momencie Jacek Liziniewicz zniknął z wizji – red.] to jesteśmy ten triple, o którym wspominałeś w swoim speechu – mówił Jakimowicz, nawiązując do wcześniejszych słów Rachonia o małżeństwie trzech mężczyzn w USA. Komentarz wywołał szerokie uśmiechy na twarzach prowadzącego i Jacka Wrony.

Następnie Jakimowicz postanowił pochwalić Rachonia – Widzę wzburzony pan redaktor, fajnie z taką energią, jak coś wchodzi w rodzinę, wychowywanie dzieci, to ty fajnie Michał się ożywiasz. To widać, że walczysz o wartości chrześcijańskie, o prawidłowe zbudowanie rodziny na zasadach takich, jak ona powinna wyglądać – ocenił aktor.

Komentator TVP odniósł się też do polskich europosłów, którzy poparli projekt rezolucji. – To jest skandal, to jest skandal, to jest po prostu skandal – trzykrotnie podkreślił Jakimowicz. – Ale co mnie obchodzi co komunista i zakamuflowani komuniści jeżdżą i głoszą na temat Polski. Powiem szczerze: mnie to już nic nie obchodzi, oni się ośmieszają – podkreślił.

