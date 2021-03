Miliony na podróże i sejmową restaurację. „Fakt” dotarł do wyliczeń

Spostrzeżeniu gazety trudno się dziwić. Sytuacja spowodowana koronawirusem raczej nie zachęca do planowania podróży czy restauracyjnego wyposażenia. W dobie niepewności spowodowanej pandemią, rozmachu nie traci jednak Kancelaria Sejmu, która ma plany nie tylko na 2021 rok, ale i ochoczo zaplanowała i to, co czeka posłów w latach 2022-2024.

Wyposażenie sejmowej restauracji

Z planu, o jakim pisze „Fakt” wynika, że podatnicy zapłacą w 2021 roku 1,8 mln zł na produkty do sejmowej stołówki. To o tyle zaskakujące, że na korytarzach sejmowych od roku panują nowe zasady, które zasadniczo ograniczają funkcjonowanie sejmowej restauracji i liczbę parlamentarzystów, którzy pojawiają się na Wiejskiej.

Kancelaria Sejmu tłumaczy się jednak, że w sejmowej stołówce mają prawo żywić się nie tylko posłowie, ale i senatorowie, czy inni pracownicy Sejmu. Wydatki wracają także do państwowej kiesy, gdyż za posiłek trzeba zapłacić.

Miliony na poselskie podróże

Inaczej sytuacja ma się z przewozami, a tu kwoty robią wielkie wrażenie. „Fakt” podaje, że Kancelaria zaplanowała już wydatki na podróże w latach 2022-2024. W ciągu trzech lat z państwowych pieniędzy wydanych zostanie ok. 36 mln zł.

24,8 mln zł to krajowe podróże samolotami, 8,8 mln zł to podróże koleją, a 2,5 mln zł to podróże zagraniczne. Kosztorys taki został sporządzony na podstawie wydatków z ubiegłych lat – podaje Kancelaria.

