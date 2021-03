Adam Bodnar oburzony niektórymi działaniami ministra Czarnka. „Czy religia na maturze to teraz najważniejszy temat w Polsce?”

Tematem piątkowego „Graffiti” Polsat News była m.in. sytuacja pandemiczna w naszym kraju i jej skutki. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skrytykował przy tym formę, w jakiej wydano zalecenie o przesuwaniu pacjentów na inne terminy zabiegów planowych. Przypomnijmy, że w poniedziałek wieczorem takie zalecenie wydał NFZ, powołując się na polecenie ministra zdrowia.

– To jest próba przerzucenia odpowiedzialności. Rządzący chcą się tej odpowiedzialności pozbyć, więc przerzucają ją na lekarzy – mówił Adam Bodnar, podkreślając niejasność wydanego zalecenia. – Czy zalecenia to nakaz prawny, czy też nie? W jakim zakresie lekarze powinni się do tego dostosować? Tu jest wiele wątpliwości – dodał. Bodnar zauważył także, że specjaliści zastanawiają się „co dzieje się ze szpitalami tymczasowymi”. – Teraz znowu szuka się rozwiązania gdzieś na około, a nie w sposób, który był do tego przewidziany – mówił.

Adam Bodnar: Czy religia na maturze to teraz najważniejszy temat w Polsce?

Rzecznik Prawo Obywatelskich zauważył również, że wprowadzona na czas pandemii nauka zdalna także rodzi szereg problemów i stanowi zagrożenie w związku z nierównym dostępem uczniów do edukacji. – Czasami mnie dziwią różne działania ministra edukacji narodowej, który bywa, że zajmuje się innymi kwestiami, a nie tymi, które są teraz najbardziej fundamentalne – stwierdził.

Bodnar dopytywany, jakie działania ma na myśli wskazał, że chodzi np. o dyskusję o religii na maturze. – Czy religia na maturze to jest teraz najważniejszy temat w Polsce, czy raczej to, co dzieje się z uczniami, jaka jest ich kondycja zdrowia psychicznego, czy mają dostęp do psychologa i terapeuty, jeżeli dzieje się coś niepokojącego w szkole? Nie mają codziennego, zwyczajowego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. To są tematy, które w tym momencie są najważniejsze – oceniał.

