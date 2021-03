Prezydent Andrzej Duda powołał zespół ds. sędziów pokoju. O taką inicjatywę od lat zabiegał Paweł Kukiz

Przypomnijmy, że o powołanie sędziów pokoju od lat zabiegał Paweł Kukiz. Jak informował w niedawnych wywiadach, jest to także jeden z celów rozmów, jakie obecnie prowadzi z PiS i Porozumieniem. Pozytywnego finału doczekał się już jednak teraz pomysł o utworzeniu zespołu ds. sędziów pokoju. Wręczenie aktów powołania odbyło się w piątek 12 marca.

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, powołanie zespołu to kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości. Jak przekonywała w piątek szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, zmiana „sprzyja poprawie procesu wymiaru sprawiedliwości i odciąża sądy powszechne, skraca czas oczekiwania na rozstrzygnięcie, prowadzi do odbiurokratyzowania procesu, a w efekcie do zwiększenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości”.

Kto w składzie zespołu?

Przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. Piotr Kruszyński reprezentujący Stowarzyszenie Na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15. Funkcję Sekretarza Zespołu będzie pełnił Paweł Mucha – Doradca Prezydenta RP. Ponadto w skład zespołu weszli przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz Sądu Najwyższego, a także Kancelarii Prezydenta RP.

