Sondaż CBOS: Koalicja Obywatelska ma niewiele ponad 10 proc. poparcia

Na pierwszym miejscu niezmiennie plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 33,3 proc. poparcia (+0,1 pkt proc. w stosunku do lutego). Większy powód do zmartwień mają formacje opozycyjne, którym poparcie spada. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni chce obecnie głosować 17,2 proc. ankietowanych (w porównaniu do 19,2 proc. w lutym), a na Koalicję Obywatelską- 11,3 proc. respondentów (o 1,1 pkt proc. mniej niż w lutym).

Sondaż. Konfederacja i Lewica zyskują

Ponad progiem wyborczym plasują się jeszcze dwie siły polityczne, które zyskują poparcie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Konfederacja w marcowym badaniu ma 6,7 proc. głosów, podczas gdy w lutym mogła liczyć na poparcie 5,5 proc. ankietowanych. Miesiąc wcześniej Lewica z poparciem na poziomie 4,4 proc. nie weszłaby do Sejmu. Obecnie przekracza próg z wynikiem 6 proc.

Pod kreską plasują się PSL – Koalicja Polska (2,4 proc.) i Kukiz'15 (0,18 proc.)

Badanie zrealizowano w dniach 1-11 marca 2011 na próbie liczącej 1154 osoby (w tym 44,5 proc. metodą CAPI, 41,2 – CATI, a 14,3 proc. – CAWI). Wybór metody badania zależał od decyzji respondenta.

Czytaj też:

Przełom ws. konfliktu w Porozumieniu. Sąd Okręgowy zwrócił wniosek Adama Bielana