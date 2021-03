Sędzia Tuleya po raz trzeci nie stawił się w prokuraturze. Podkreśla, że to świadoma decyzja

W piątek 12 marca Prokuratura Krajowa oświadczyła, że w związku z trzykrotnym niestawiennictwem sędziego Tuleyi na przesłuchaniu, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpi do Sądu Najwyższego o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie. Tymczasem prawnik na antenie TVN 24 wyjaśniał, że jego działania w tej sprawie podejmowane są z pełną świadomością i w ramach sprzeciwu wobec bezprawnych ruchów prokuratury.

Tuleya: Prokurator uprzedzał mnie o środkach przymusu

– Prokurator też lojalnie uprzedzał w tych wezwaniach, że jeśli nie stawię się dobrowolnie, muszę się liczyć z tym, że będą zastosowane środki przymusu – potwierdził. – Uważam, że jestem chroniony dalej immunitetem sędziowskim, tak zwana Izba Dyscyplinarna, która nie jest niezależnym sądem, nie uchyliła tego immunitetu – dodawał. To na tej podstawie działania prokuratury nazywa bezprawnymi. Cały czas podkreśla też absurdalność zarzutu, który jest mu stawiany od ponad trzech lat.

Tuleya chce pokazać, że polscy sędziowie nie dadzą się zastraszyć

Tuleya przypomniał, że przepisy postępowania karnego umożliwiały mu jawne przeprowadzenie kontrowersyjnego postępowania. Poprosił zresztą wcześniej o stanowisko stron i nie spotkał się wówczas ze sprzeciwem prokuratury. Dodaje, że w trakcie samego posiedzenia nie doszło też do żadnych nadzwyczajnych wydarzeń. Powtórzył, że obecne działania prokuratury są w jego ocenie bezprawne i nie zamierza afirmować ich poprzez swój dobrowolny udział. Jego zdaniem pokazałby w ten sposób, że polskich sędziów da się zastraszyć, że ulegają naciskom.

Sprawa sędziego Tuleyi

Przypomnijmy, że konflikt wokół sędziego rozpoczął się, gdy Tuleya nakazał prokuraturze ponownie przeprowadzić śledztwo po słynnym posiedzeniu Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku. Wówczas opozycja okupowała mównicę, a w Sali Kolumnowej przeprowadzono głosowanie nad budżetem. Tuleya na niejawną rozprawę w tej spawie dopuścił media, by mogły wysłuchać uzasadnienia uchylenia decyzji prokuratury o umorzeniu śledztwa. To – zdaniem prokuratury – stanowiło ujawnienie informacji.

W związku ze wspomnianym zarzutem ujawnienia informacji, Izba Dyscyplinarna SN uchyliła sędziemu immunitet. Po wydaniu decyzji o immunitecie, sędzia postanowił zadać Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie o status i uprawnienia tej Izby oraz o status sędziów, co do których wydała ona decyzje. Zrobił to prowadząc jedną ze swoich spraw.

