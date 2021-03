W ubiegłym tygodniu pojawiły się spekulacje, z których wynikało, że kandydatem PiS na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich będzie Bartłomiej Wróblewski. Jan Filip Libicki poinformował, czy poprze kandydaturę posła Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli dojdzie do głosowania. – Zastanawiam się nad tym. Są rzeczy, które mogłyby za tym świadczyć, które są dla mnie ważne. Są rzeczy, które są przeciwko temu – odpowiedział senator. Jednocześnie zaznaczył, że gdy podejmie decyzję, poinformuje o niej opinię publiczną z odpowiednim wyprzedzeniem.

W dalszej części programu na antenie TOK FM polityk wskazał, co sprawia, że bierze pod uwagę oddanie głosu za kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko RPO. – Dla mnie najistotniejsze jest to, że Wróblewski swoim działaniem doprowadził do eliminacji z polskiego prawa tzw. przesłanki embriopatologicznej, eugenicznej – powiedział.

Gdyby Wróblewski tego nie zrobił, to ja bym panią dzisiaj w sposób jasny i oczywisty zapewnił, że nie oddam na niego głosu. Ponieważ to zrobił, a to jest dla mnie istotne, jako dla osoby z niepełnosprawnością, jak dla wielu osób z niepełnosprawnościami, w związku z tym się nad tym zastanawiam. Wydaje mi się, że jaśniej nie mogę tego wytłumaczyć – podkreślił senator PSL-Koalicji Polskiej.

Libicki dostał propozycję od Terleckiego? „Pomimo tego typu pokus stoję po stronie opozycji"

Dominika Wielowieyska zapytała Jana Filipa Libickiego, czy „nie martwi się, że osłabia opozycję w Senacie”. – W tej kadencji dałem wielokrotnie dowody, że nie przechodzę na stronę PiS-u. Pan Terlecki proponował mi bycie marszałkiem Senatu, proponowali mi różni inni działacze PiS-u, także wpływowi, również partii koalicyjnych, które są w koalicji z PiS-em. Za każdym razem to odrzucałem, ponieważ uważam, że prof. Grodzki jest najlepszym marszałkiem Senatu, jaki mógł nam się zdarzyć w tej kadencji – odparł polityk.

– Pomimo tego typu pokus stoję po stronie opozycji. Natomiast, żeby była jasna sprawa. Opozycja wie i pani wie, jaki jest mój pogląd w sprawie aborcji, w tym także w sprawie aborcji eugenicznej – podkreślił raz jeszcze Jan Filip Libicki.

