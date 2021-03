Konferencja Adama Niedzielskiego, Michała Dworczyka i Piotra Müllera

Podsumowanie konferencji:

14:41 Zakończyła się konferencja prasowa ministra zdrowia. Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 14:39 - To nie jest temat do rozwinięcia w ramach dwuminutowej odpowiedzi na pytanie - powiedział Adam Niedzielski, który został zapytany o "nadwyżkową liczbę zgonów" w Polsce w roku 2020.



- Na stronach internetowych MZ znajduje się bardzo szczegółowy raport, który rozlicza kategorię nadwyżkowych zgonów za rok 2020 - powiedział minister zdrowia. - Jeżeli popatrzymy na rok 2021 to mamy taką sytuację, że wszystkie nadwyżkowe zgony są generowane COVID-em - odpowiedział polityk. 14:33 Czy kościoły zostaną zamknięte na Wielkanoc, aby zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa?



- W perspektywie czwartku podejmiemy ostateczną decyzję (o obostrzeniach na Wielkanoc - red.). Biorąc pod uwagę, że mamy zbliżający się okres świąt wielkanocnych, trudno rozważać, żeby w naszej tradycji kulturowej, te święta odbyły się bez wizyty w kościele - powiedział Adam Niedzielski i dodał, że na pewno będą obowiązywały "rygorystyczne normy". 14:31 Czy pacjenci rezygnują ze szczepień?



- Pojawiają się takie informacje z punktów szczepień, że część pacjentów nie pojawia się w umówionym terminie - powiedział Michał Dworczyk. Szef KPRM zaznaczył, że to nie jest "masowe zjawisko". 14:29 Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nową procedurę kwalifikacji na test na koronawirusa.



Nowa procedura kwalifikacji na test na koronawirusa. Minister zdrowia ogłosił szczegóły 14:27 Będą nowe obostrzenia?



- Do środy, czwartku podejmiemy ostateczne decyzje, które państwu zakomunikujemy. Chcemy przez najbliższe dni sprawdzić, z jaką tendencją mamy do czynienia - odpowiedział Adam Niedzielski na pytanie o ewentualność wprowadzenia nowych obostrzeń. 14:25 Zaczyna się seria pytań od dziennikarzy. 14:23 Minister zdrowia poinformował, że korzyści wynikające ze szczepienia, są zdecydowania większe niż ryzyko przyjęcia szczepionki Astra Zeneca. 14:20 Adam Niedzielski komentuje decyzję o wstrzymaniu szczepienia preparatem AstraZeneca, którą podjęło kilka państw, m.in. Holandia. 14:17 Adam Niedzielski mówił o nowej ścieżce dotyczącej testowania.

- Zdecydowaliśmy się na odciążenie podstawowej opieki zdrowotnej z tego, żeby zlecać za pomocą lekarza badania w kierunku COVID-u. Będzie to można zrobić samodzielnie - powiedział minister.



Osoby zainteresowane będą musiały wypełnić formularz udostępniony na rządowej stronie, w którym trzeba odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Konsultant z infolinii oddzwoni pod wskazany numer i może wystawić zlecenie na test. 14:13 Adam Niedzielski zaznaczył, że odnotowywane są znaczące przyrosty obłożeń szpitalnych łóżek. - W tym tygodniu planujemy, że liczba łóżek zwiększy się o 4 tysiące - powiedział minister. 14:12 Najtrudniejsza sytuacja wciąż utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim oraz lubuskim - poinformował minister zdrowia. 14:11 - Jeżeli będziemy mieli do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem wzrostu zachorowań, to konsekwencją będą decyzje dotyczące wprowadzania obostrzeń w skali całego kraju - powiedział Adam Niedzielski. 14:09 Adam Niedzielski podsumował najnowsze wyniki dotyczące przyrostu nowych zachorowań na koronawirusa, oceniając, że są "bardzo niepokojące". 14:07 - Do dzisiaj wykonano ponad 4,5 mln szczepień - podał Michał Dworczyk. Pełnomocnik rządu ds. szczepień przekazał, że wszystko wskazuje na to, że jutro przekroczymy liczbę 3 milionów, jeżeli chodzi o pacjentów, którym została podana pierwsza dawka szczepionki. 14:05 Rozpoczyna się konferencja prasowa Adama Niedzielskiego, Michała Dworczyka oraz Piotra Mullera. 14:04 Z informacji przekazanych przez resort zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 10 896 nowych zakażeń koronawirusem.



Wzrost liczby zajętych łóżek i respiratorów. Ponad 10 tys. nowych zakażeń 13:57 twitter.com 13:53 Województwa mazowieckie i lubuskie od 15 marca dołączyły do listy regionów, w których obowiązują zaostrzone restrykcje w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Co się zmieniło?



Nowe obostrzenia w woj. mazowieckim i lubuskim od 15 marca. Zamknięte galerie handlowe i hotele 13:47 Adam Niedzielski odniósł się do najnowszego raportu udostępnionego przez Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu opublikował wykres, na którym przedstawiona została dynamika przyrostu zakażeń.



Najnowszy raport MZ. Adam Niedzielski pisze o „bardzo niepokojącym sygnale” 13:41 twitter.com

Na godz. 14:00 została zaplanowana konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, szefa KPRM Michała Dworczyka oraz rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera. Dzisiejsza konferencja to kolejna odsłona w ramach nowej formuły regularnych spotkań z mediami, na której omawiane są ważne zagadnienia polityki rządowej.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

W poniedziałek 15 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że przeprowadzenie testów laboratoryjnych potwierdziło 10 896 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby.

– W poniedziałek rano spodziewamy się dostawy 387 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer – powiedział PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał Kuczmierowski dodał, że dostawy te mają być dystrybuowane do punktów szczepień we wtorek oraz środę. – Dawki od Pfizera będą wykorzystywane do szczepienia seniorów w punktach populacyjnych – wskazał. Prezes Agencji poinformował, że w połowie tygodnia spodziewana jest też dostawa szczepionek od Moderny. Jak mówił, będzie to ok. 210 tys. dawek.

