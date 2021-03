Piotr Ikonowicz z poparciem Partii Razem. Powalczy o funkcję RPO?

Adam Bodnar wciąż pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, mimo że jego kadencja powinna skończyć się 9 września 2020 roku. Kilka tygodni temu decyzją Senatu na tę funkcję nie został powołany Piotr Wawrzyk. W poniedziałek 15 marca potwierdziły się medialne spekulacje, a Prawo i Sprawiedliwość jako kolejnego kandydata do objęcia funkcji RPO wskazało Bartłomieja Wróblewskiego.

Na politycznej giełdzie pojawia się więcej nazwisk osób, które mogłyby ubiegać się o wspomnianą funkcję. Już pod koniec lutego politycy Lewicy sugerowali, że w tej roli widzą Piotra Ikonowicza. „W związku z licznymi zapytaniami o to, czy zgodzę się kandydować na urząd RPO, oświadczam, iż nie mam nic przeciwko temu. Nie mogę przecież zrezygnować z instrumentu, który pomógłby mi pomagać ludziom skuteczniej, niż czynię to obecnie” – odniósł się do sprawy działacz społeczny.

Piotr Ikonowicz zostanie RPO? Partia Razem popiera jego kandydaturę

W poniedziałek 15 marca Partia Razem oficjalnie poparła kandydaturę Piotra Ikonowicza. „Partia Razem popiera kandydaturę Piotra Ikonowicza na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Piotr Ikonowicz od ponad 40 lat walczy o ludzką godność i prawdziwie demokratyczne społeczeństwo” – czytamy na stronie internetowej formacji.

W dalszej części opublikowanego komunikatu przypomniano działalność Ikonowicza w okresie PRL, gdy domagał się demokratycznych reform i samorządności robotniczej. Wspomniano także o krokach, które podejmował jako poseł Polskiej Partii Socjalistycznej.

„Piotr Ikonowicz najbardziej znany jest jednak jako zaangażowany społecznie prawnik, konsekwentnie stający w obronie biednych i pokrzywdzonych. W ramach Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej udziela bezpłatnych porad prawnych osobom ubogim. Setki razy własnym ciałem blokował bezprawne eksmisje na bruk” – czytamy dalej.

Partia Razem zaznacza, że Piotr Ikonowicz „wielokrotnie wspierał strajki i protesty pracownicze, występował przeciwko warszawskiej reprywatyzacji i zabiegał o prawa osób w kryzysie bezdomności”. „Jego wybór na funkcję RPO będzie najlepszym potwierdzeniem faktu, że prawa socjalne są integralną częścią praw człowieka” – czytamy.

