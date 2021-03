Polska strefą wolności dla LGBT+? Śmiszek: Droga prawico i wszystkie trolle, czekam na was

„Jak obiecałem, tak zrobiłem. W imieniu klubu Lewica złożyłem do marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt uchwały o uczynieniu Polski strefą wolności i równości dla społeczności LGBT+. Droga prawico i wszystkie trolle, czekam na Was w komentarzach” – głosi wpis posła.

Przypomnijmy, że zapowiadana przez Lewicę inicjatywa ma związek z niedawną rezolucją Parlamentu Europejskiego. 11 marca Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której cała Unia Europejska została uznana „strefą przyjazną LGBT”. Za przyjęciem takiego rozwiązania głosowała zdecydowana większość europosłów.

Unijna rezolucja

Rezolucję poparło pięć frakcji Parlamentu Europejskiego, w tym największa Europejska Partia Ludowa oraz socjaldemokraci. Za przyjęciem dokumentu głosowało 492 eurodeputowanych, przeciw było 141 w tym m.in. Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Patryk Jaki, Karol Karski, Beata Kempa, Ryszard Legutko, Elżbieta Rafalska, Beata Mazurek, Beata Szydło, Anna Zalewska czy Witold Waszczykowski. Od głosu wstrzymało się 46 europosłów.

W rezolucji znalazł się apel do Komisji Europejskiej, by używała wszelkich dostępnych środków dla zadbania o przestrzeganie zakazu dyskryminacji. Wśród proponowanych opcji występują także te uderzające w finanse krajów członkowskich. Niestety, w treści dokumentu jest mowa o Polsce: o dyskryminacji, atakach na społeczność LGBTIQ, aresztowaniach, zakazywanych marszach i wreszcie mowie nienawiści ze strony władz oraz prorządowych mediów. Zgłoszony przez Lewicę projekt uchwały to bliźniacza wersja unijnego dokumentu.

