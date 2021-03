Kolejny lockdown? Fogiel: Mam nadzieję, że nie będziemy musieli sięgać po ostrzejsze środki

Radosław Fogiel na antenie Polskiego Radia komentował aktualną sytuację epidemiczną w Polsce. – Liczby są niepokojące i to jest na pewno zmartwienie dla nas wszystkich, nie tylko polityków, nie tylko rządzących. Tak samo od nas wszystkich zależy, przynajmniej w jakimś stopniu, jak sytuacja będzie się rozwijać, bo na razie poza szczepieniami (…) nie ma czarodziejskiego leku na COVID-19 – powiedział Radosław Fogiel. Polityk PiS zaznaczył, że ograniczać transmisję wirusa można poprzez podejmowanie odpowiedzialnych decyzji i stosowanie się do wszystkich zaleceń, o których mówią lekarze.

Koronawirus w Polsce. Będą kolejne obostrzenia?

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości w programie „Sygnały dnia” został zapytany, kiedy można się spodziewać ewentualnego „nowego lockdownu”.

– Nie będę spekulował co do lockdownu lub potencjalnych dat, bo to by tylko wzbudzało niepokój i niepotrzebne emocje. Działamy w sposób odpowiedzialny, analizujemy sytuację. W tym momencie przyjęliśmy strategię regionalizacji stąd te miejscowe, dodatkowe obostrzenia, bo nadal nie mówimy o lockdownach – dodatkowe obostrzenia w czterech województwach. Mam nadzieję, że sytuacja zacznie się poprawiać, że nie będziemy musieli sięgać po ostrzejsze środki, ale wirus jest chaotyczny. Wirus jest cały czas zagadką – powiedział Radosław Fogiel.

