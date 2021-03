Kancelaria Prezydenta szuka ochrony dla posiadłości w Ciechocinku. Ujawniono koszty

Chodzi o rezydencję prezydenta w Ciechocinku, która została odrestaurowana jeszcze dzięki staraniom byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dworek Prezydenta RP służy dziś jako ośrodek informacyjno-edukacyjny. Firma ochroniarska, która wygra przetarg, będzie musiała zapewnić bezpieczeństwo zwiedzającym, czy interweniować w razie ewentualnej potrzeby, np. kradzieży pamiątek, jakie znajdują się w rezydencji.

Koszt ochrony to 436 tys. zł

Jak podaje Interia, czas obowiązywania umowy to 1 kwietnia 2021-1 lutego 2023 roku. Łączny koszt zamówienia to z kolei 436 253,74 zł brutto. Ekspert pytany przez portal, o szczegóły przetargu wskazuje, że wynika z niego, iż prezydencka rezydencja nie będzie chroniona całodobowo. Z wyliczeń rozmówcy portalu wynika ponadto, że za godzinę takiej pracy ochroniarz będzie mógł liczyć na ok. 33 zł za godzinę.

Rezydencja w Ciechocinku to jedna z kilku posiadłości, jakie są pod pieczą Kancelarii Prezydenta RP. Pozostałe posiadłości to Pałac Prezydencki, Belweder, Kancelaria Prezydenta RP, posiadłość na Helu, czy Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy.

Czytaj też:

Sondaż zaufania do polityków. Duda i Morawiecki na czele, Hołownia „spadł” z podium