Sondaż: Fijołek wygrywa w Rzeszowie. Ale jego przewaga jest minimalna

PO, Lewica, PSL i Polska 2050 Szymona Hołownii poinformowały w poniedziałek, że popieranym przez nich wspólnym kandydatem na prezydenta Rzeszowa będzie Konrad Fijołek. Jak informuje Interia, przed decyzją o poparciu Fijołka, PO zleciła specjalny sondaż. Z jego wynikami zapoznały się wszystkie opozycyjne ugrupowania.

Sondaż miał zostać przeprowadzony przez pracownię IBRiS pod koniec lutego oraz w ubiegłym tygodniu. W badaniu wzięło udział 800 mieszkańców Rzeszowa.

– Sprawdzaliśmy rozpoznawalność, ocenę wyborców, pytaliśmy czy opozycja powinna wystawić jednego kandydata. Chcieliśmy się także dowiedzieć o rezultat w drugiej turze – mówi informator Interii.

Z sondażu wynika, że 60 proc. badanych uważa, że dobrym rozwiązaniem było wskazanie jednego kandydata opozycyjnego.

Minimalna przewaga Fijołka

W sondażu pytano też o wyniki ewentualnej drugiej tury wyborów prezydenckich. Badań dotyczących pierwszej tury nie przeprowadzono, bo nie są jeszcze znani wszyscy kandydaci.

Według sondażu IBRiS i kandydatka PiS i kandydat Solidarnej Polski przegraliby ze wspólnym kandydatem opozycji, chociaż różnica jest niewielka. W każdym przypadku Konrad Fijołek uzyskał ok. 40 proc. poparcia. Marcin Warchoł przegrałby z nim w drugiej turze o ok. trzy punkty proc., a Ewa Leniart przegrałaby o ok. dwa punkty proc.

Przedterminowe wybory w Rzeszowie

Wybory w Rzeszowie zostaną przeprowadzone 9 maja. Powodem jest rezygnacja Tadeusza Ferenca, który rządził miastem od 2002 roku. Włodarz postanowił opuścić urząd ze względu na stan zdrowia, wcześniej chorował na COVID-19. Ferenc na następcę wskazał polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, który ma poparcie swojej partii.

Zamiar kandydowania w wyborach zgłosili ponadto: popierana przez PiS wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, poseł Konfederacji Grzegorz Braun oraz były poseł Kukiz'15 Maciej Masłowski. Swojego kandydata 22 marca ma ogłosić Porozumienie Jarosława Gowina, które planuje przeprowadzić prawybory.

Czytaj też:

Ikonowicz potwierdza, że cała Lewica chce jego kandydowania na RPO. „W piątek ogłaszamy”