Tomasz Siemoniak o kandydacie na RPO: Będzie to wybitny prawnik

– Kto będzie kandydatem opozycji na RPO? – takie pytanie na antenie Polskiego Radia usłyszał Tomasz Siemoniak. – Nie chcę powiedzieć o nazwisku, bo władze klubu to nazwisko przedstawią, natomiast będzie to wybitny prawnik. Chcemy, żeby było to uzgodnione z innymi partnerami opozycyjnymi. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby z PSL tutaj mieć wspólną linię. W tym terminie, który mamy, czyli do piątku, na pewno klub parlamentarny, czy kluby parlamentarne taką kandydaturę zgłoszą – zapewnił polityk KO.

Kilka dni temu RMF FM informowało, że Koalicja Obywatelska może zaproponować na stanowisko RPO prof. Sławomira Patyrę, prodziekana wydziału prawa i administracji UMCS w Lublinie. Jest on prawnikiem i specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.

Wybór nowego RPO

Adam Bodnar pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, mimo że jego kadencja powinna skończyć się 9 września 2020 roku. Kilka tygodni temu decyzją Senatu na tę funkcję nie został powołany Piotr Wawrzyk. W poniedziałek 15 marca potwierdziły się medialne spekulacje, a Prawo i Sprawiedliwość jako kolejnego kandydata do objęcia funkcji RPO wskazało Bartłomieja Wróblewskiego. Dzień później Piotr Ikonowicz poinformował, że klub Lewicy oficjalnie zaproponował mu kandydowanie na wspomniane stanowisko.

Czytaj też:

Większość Polaków niezadowolona z pracy prezydenta i premiera. Najnowszy sondaż