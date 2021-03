Nowa Lewica wpisana do Ewidencji Partii Politycznych. „Biedroń i Czarzasty wzięli się za fraki”

„Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o prawomocności wpisu Nowej Lewicy do Ewidencji Partii Politycznych. Trwało to ponad rok, bo kilku osobom zależało na tym, by to zablokować. Ale racja jest po stronie cierpliwych” – napisała Anna-Maria Żukowska w mediach społecznościowych. – Mamy to, na co czekaliśmy 1,5 roku. Został uprawomocniony nasz wniosek o wpisanie treści nowego statutu – komentował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Robert Biedroń zaznaczył, że „Lewica zawsze wygrywa, gdy jest zjednoczona”. „Ostatnie rządy Lewicy to ogromny krok naprzód dla Polski. To wejście Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Czas na kolejne dobre lata dla Polski” – komentował na Twitterze.

Europoseł zapowiedział, że na kongresie zjednoczeniowym Wiosny i Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostanie zaprezentowany „nowy, odświeżony” program Nowej Lewicy. Pod znakiem zapytania pozostaje na razie, kiedy odbędzie się wspomniane wydarzenie. „Czekamy z nim na osłabnięcie pandemii, bo chcemy ten dzień świętować z ludźmi” – przekazał Robert Biedroń.

Śmiszek: Biedroń i Czarzasty wzięli się za fraki



„Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty wzięli się za fraki” – napisał Krzysztof Śmiszek na Twitterze. W ten sposób polityk w żartobliwy sposób skomentował kadr, na którym Biedroń i Czarzasty przypinają sobie wzajemnie do marynarek loga.

twitter

