Emilewicz twierdzi, że „wychodzimy z pandemii”. A liczba nowych zakażeń ciągle rośnie

We wtorek Adam Niedzielski mówił w Sejmie, że „czeka nas trudny miesiąc, podczas którego system polskiej opieki zdrowotnej znowu będzie testował swoją wydolność”. Liczba nowych zakażeń stale rośnie, a w środę liczba zajętych respiratorów była najwyższa od początku pandemii w naszym kraju. Tymczasem posłanka PiS i była wicepremier Jadwiga Emilewicz we wtorek pisała o „wychodzeniu z pandemii”.

„ Z pandemii wychodzimy z jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Europie” – stwierdziła była wicepremier na Twitterze. –„ To pokazuje, że pomoc w postaci tarcz okazała się skuteczna. Teraz czas na myślenie o tym, co po pandemii. Naszą strategią będzie #NowyŁad premiera Mateusza Morawieckiego, którego pełne założenia poznamy już w sobotę ” – dodała.

Internauci: Pani jest normalna?

Do słów byłej wicepremier odniosła się posłanka KO Barbara Nowacka, która zwróciła uwagę na wczorajsze wystąpienie Adama Niedzielskiego w Sejmie.

„ Szkoda, że nie przyszła dziś Pani do sejmu - była informacja Adama Niedzielskiego. Nic nie było o końcu i wychodzeniu z pandemii. Czarne scenariusze. Zabezpieczcie ludzi pracy a nie odtrąbiajcie bez sensu sukces, co? ” – wezwała posłanka opozycji.

Ostrzej do słów Emilewicz odnieśli się internauci. „ Kto tak zadecydował i kiedy ogłosił? ” – pyta jedna z komentujących. „ Pani jest normalna? Jakie wychodzimy z pandemii? ” – dodała druga.

Inny internauta nawiązał też do słów premiera Morawieckiego, który latem zeszłego roku przekonywał, że „wirus jest w odwrocie”. „ Morawiecki tak mówił ponad pół roku temu. Może dopiero teraz do Pani Jadwigi to info dotarło ” – zakpił komentujący.

Inni krytykują same rządowe tarcze wskazując, że nie w każdym przypadku były one skuteczne.

