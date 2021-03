„**** ***** ** *********** ***** ***** ***************”. Wyjaśniamy, o co chodzi z wpisem Razem

W środę odbyło się pierwsze czytanie projektu „Tak dla rodziny, nie dla gender”, za który odpowiada m.in. Ordo Iuris. Projekt ma na celu wypowiedzenie Konwencji stambulskiej.

W Sejmie doszło do awantury, a głosy posłów i posłanek były mocno podzielone. Reprezentantki opozycji podnosiły, że taka narracja, jakoby konwencja sprowadzała do Polski „ideologię gender”.

Razem: „**** ***** ** *********** ***** ***** ***************”

Po burzliwej debacie na koncie partii Razem na Twitterze pojawił się dziwny tweet. Brzmi on:

**** ***** ** *********** ***** ***** ***************.

Pod tymi gwiazdkami kryje się jednak pewien przekaz, który kilka miesięcy temu robił furorę, a hasło jest wymierzone... w Ordo Iuris. W maju 2020 roku prawnicy Ordo Iuris pozwali Martę Lempart za to, że nazwała Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris „opłacanymi przez Kreml fundamentalistami”. Hasło: „Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści” było powtarzane wielokrotnie i miało być wyrazem solidarności z Lempart. Funkcjonowała też wersja: „Ordo Iuris to finansowani przez Kreml fundamentaliści”.

I rzeczywiście, jeśli porównamy „wygwiazdkowany” tweet Razem, to pasuje jak ulał, kryje się pod nim: