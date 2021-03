Poseł Lewicy apeluje do biskupów. Chodzi o zamknięcie kościołów

Na zorganizowanej w środę 17 marca konferencji prasowej Adam Niedzielski stwierdził, że „trzecia fala koronawirusa przyspiesza”. Minister zdrowia poinformował, że od soboty 20 marca do piątku 9 kwietnia będzie obowiązywał ogólnopolski lockdown. Mimo nowych kroków podejmowanych w odpowiedzi na epidemię, nie zostały zmienione restrykcje dotyczące funkcjonowania kościołów.

„W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos” – przypomina rząd na stronie internetowej.

Maciej Kopiec apeluje do biskupów. Chodzi o zamknięcie kościołów

Na zorganizowanej 18 marca konferencji prasowej Maciej Kopiec w imieniu Lewicy apelował do hierarchów kościelnych. – Apelujemy, żeby Kościół wykazał się elementarną odpowiedzialnością społeczną i wystąpił do wiernych o to, żeby nie wstępowali do kościołów. Dzisiaj transmisja wirusa jest na takim poziomie, że uczestniczenie w mszach i obrządkach kościelnych jest groźne dla ludzi, którzy do tego kościoła chodzą i mogą chodzić – powiedział polityk.

– Apelujemy o to, żeby biskupi i ludzie, którzy odpowiadają za Kościół Katolicki, wykazali się empatią w stosunku do obywateli i zamknęli na czas podwyższonych statystyk (nowych zakażeń – red.) kościoły – kontynuował Maciej Kopiec.

