„Rzeźnik Praw Obywatelskich”. Baner uderzający w Bartłomieja Wróblewskiego w centrum Poznania

Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie kandydatem swojej partii na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wróblewski w ostatnich miesiącach jest znany w zasadzie z jednej aktywności: to on był autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Później TK wydał orzeczenie zgodne z oczekiwaniami autorów wniosku, a dla przeciwników rozszerzania zakazu aborcji Wróblewski stał się jednym z wrogów numer jeden.

Po ogłoszeniu, że to właśnie Wróblewski ma być kandydatem PiS na RPO (jednym z wielu, bo RPO nie udało się wybrać dotychczas trzy razy), poseł PiS znowu znalazł się w kręgu „zainteresowań” m.in. Strajku Kobiet.

Bartłomiej Wróblewski w radio. W Poznaniu plakat: Rzeźnik Praw Obywatelskich

W piątek poseł Wróblewski był gościem najpierw Radia Wnet, a potem Radiowej Trójki. Tymczasem w nocy z 18 na 19 marca w Poznaniu, rodzinnym mieście posła PiS, z którego startował do Sejmu w 2019 roku, zwisł baner wymierzony właśnie w niego.

Poznański Strajk Kobiet zamieścił w sieci zdjęcia ze skrzyżowania ul. Święty Marcin i Kościuszki w centrum stolicy Wielkopolski. Wywieszono baner ze zdjęciem Wróblewskiego, na którym ma zasłonięte oczy, dodano czerwony piorun znany z protestów, a fotografię opatrzono hasłem: „Bartłomiej Wróblewski – Rzeźnik Praw Obywatelskich”.

