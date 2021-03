Wiceminister opublikował zdjęcie z dziećmi, posłanki KO interweniują u RPD. „Głęboka demoralizacja”

„W trosce o dobro publiczne oraz prawo małoletnich do życia bez przemocy zwracamy się do Rzecznika Praw Dziecka z apelem o interwencję ws. tweeta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasza Rzymkowskiego. W zachowaniu Ministra widzimy głęboką demoralizację, polegającą na nawoływaniu do zabijania innych ludzi” – napisała Kinga Gajewska (Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Edukacji Przyszłości) na Twitterze.

Posłanka do wpisu dołączyła dokument, który wraz z Martą Golbik (Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży) i Krystyną Szumilas (Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) skierowały do Mikołaja Pawlaka.

„Pan Minister umieścił zdjęcie swoich synów wykonujących gest celowania z broni do postaci żołnierza Armii Czerwonej. Jako dumny ojciec opatrzył to zdjęcie podpisem, iż jego synowie prezentują właściwą postawę wobec »bolszewików«” – czytamy w piśmie.

W dalszej części posłanki zaznaczyły, że „wychowanie małoletnich do przemocy oraz podjudzanie przeciw komukolwiek jest nieakceptowalne i powinno być traktowane jako nadużywanie przewagi nad dzieckiem i wykorzystywanie przez dorosłych do osiągania własnych celów, zaspokajania własnych potrzeb i różnych szeroko rozumianych interesów”. Na zakończenie posłanki wyraziły nadzieję, że RPD „szybko i skutecznie zareaguje” na zaistniałą sytuację.

Rzymkowski: Dawno nie czytałem niczego tak absurdalnego

Krok posłanek za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował Tomasz Rzymkowski. „Dawno nie czytałem niczego tak absurdalnego. Wyjaśniam szanownym Paniom Poseł, że chłopcy nie celowali z broni, ale z palca i nie do żołnierzy Armii Czerwonej, ale do manekinów. PO w swoim skręcie w lewo zaszła tak daleko, że nawet w antykomunizmie widzi »demoralizację«” – napisał polityk.

Do sprawy odniósł się także RPD. „Szanowna Pani Poseł, na gesty trzeba w ogóle bardzo uważać. A dzieci powinniśmy uczyć ich znaczenia, np. ostrzec, że za gest podrzynania gardła mogła Pani odpowiedzieć karnie. Ufam, że wszyscy odrobimy tę lekcję" – napisał Mikołaj Pawlak na Twitterze i dołączył screeny z różnych artykułów prasowych.

Czytaj też:

