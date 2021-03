Borys Budka o finansowaniu niektórych „niepraktycznych” kierunków studiów. Lewica odpowiada

W bardzo obszernym wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka podzielił się licznymi przemyśleniami na temat walki z PiS, a także pomysłami na zbudowanie Polski po ewentualnym zwycięstwie wyborczym. Jednym z tematów była konieczność zmian w edukacji.

– Musimy wykorzystać potencjał naszych naukowców w gospodarce. Nauka musi mieć powiązanie z biznesem. Ale jeżeli słyszę, że PiS chciałby, żeby stopnie naukowe można było zdobywać na podstawie artykułów publikowanych w czasopismach religijnych, to jest to powrót do średniowiecza – przekonywał Budka.

Historia i teologia na cenzurowanym

– My wciąż na naszych uniwersytetach mamy kierunki, które – mówiąc delikatnie – odbiegają od oczekiwań nowoczesnego państwa. No, nie bójmy się powiedzieć, że państwo finansuje naukę ludzi, którzy po tych studiach nie będą mieli zatrudnienia – dodał.

Dopytywany, o jakich kierunkach mówi, wymienił historię i teologię. Na uwagę dziennikarza, że historia wydaje się raczej istotnym kierunkiem kształcenia, stwierdził, że chodzi o proporcje. – Nie da się wyłącznie na studiach historycznych budować nowoczesnego państwa – ocenił.

Lewica krytykuje i wypomina wykształcenie politykom PO

Do wywiadu Budki odniosła się na Twitterze Lewica. Jak zauważono, wielu znanych polityków Platformy, wbrew słowom Budki, może się pochwalić wykształceniem historycznym i jednoczesnym piastowaniem ważnych punkcji w państwie. Wymieniono przy tym byłego premiera Donalda Tuska, byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, czy też byłego lidera PO Grzegorza Schetynę.

