Verhofstadt i Krasnodębski w nowych rolach. Połączy ich wspólny cel

Konferencja dotyczącą przyszłości Europy („Conference on the Future of Europe”) będzie prowadzona przez tzw. „Executive Board”, w skład której wejdą delegacje z Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Rady UE. Każda delegacja będzie składać się z trzech „przedstawicieli” i maksymalnie czterech „obserwatorów”.

PE jako przewodniczącego swojej delegacji wyznaczył Guya Verhofstadta. Zadaniem byłego premiera Belgii będzie koordynowanie prac siedmioosobowej grupy. „Politico” ujawniło tę informację dwa tygodnie po tym, jak przedstawiciele Unii Europejskiej potwierdzili, że planują zorganizowanie „Conference on the Future of Europe”. Wydarzenie ma być prowadzone w konwencji forum dyskusyjnego.

Zdzisław Krasnodębski i Guy Verhofstadt w „Executive Board”

W składzie tzw. „Executive Board” w roli wysłanników z Parlamentu Europejskiego obok Guya Verhofstadta (Grupa Renew Europe) znajdzie się Manfred Weber (Grupa Europejskiej Partii Ludowej), Iratxe Garcia (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim), Daniel Feund (Grupa Zielonych), Helmut Schotz (Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim – GUE/NGL) oraz Gerolf Annemans (Grupa Tożsamość i Demokracja).

Jako członka wspomnianego zespołu, w roli „obserwatora”, zobaczymy Polaka. Będzie to Zdzisław Krasnodębski (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy).