Niepokojące nagranie z prezydentem USA. Joe Biden raz po raz upadał na schodach

Na filmie widać, że 78-letni polityk prosto idzie do samolotu w asyście wojskowego. Problemy zaczynają się, gdy Joe Biden wchodzi na schody. Prezydent początkowo dziarsko przeskakuje po stopniach, ale w pewnym momencie traci równowagę i upada na kolana. Po kilku krokach sytuacja dwukrotnie się powtarza. Biden w końcu wstaje, otrzepuje kolano i kontynuuje drogę, trzymając się barierek po obu stronach schodów. Na koniec staje odwrócony twarzą w stronę płyty lotniska, aby oddać salut żołnierzom.

Wypadek prezydenta wywołał duże zaniepokojenie wśród towarzyszących mu w podróży do Georgii dziennikarzy. Przedstawiciele mediów podkreślali w relacjach, że tego dnia wiał wyjątkowo silny wiatr i to on mógł przyczynić się do kłopotów Joe Bidena.

Joe Biden przewrócił się na schodach. Czy coś mu się stało?

Współpracownicy polityka wydali uspokajające oświadczenie. – Z radością mogę poinformować, że Joe Biden ma się dobrze i nie potrzebował żadnej pomocy medycznej ze strony zespołu, który z nim podróżuje – przekazała dyrektor komunikacji Białego Domu Kate Bedingfield. – To nic innego jak zwykłe potknięcie się na schodach – zaznaczyła.

Przypomnijmy, że w listopadzie prezydent skręcił kostkę podczas zabawy z psem. Przez kilka tygodni używał stabilizatora.

Czytaj też:

„Nord Stream 2 to zły projekt”. Administracja Joe Bidena straszy sankcjami