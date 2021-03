Czarzasty do Rzymkowskiego: Jest Pan głupkiem

„Dziś byliśmy w Muzeum Stacja. Moi synowie z właściwą postawa wobec bolszewików. Co ciekawe bez mojej ingerencji” – napisał Tomasz Rzymkowski na Twitterze. Post, który sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki opublikował w sobotę 13 marca, dostał drugie życie, a nagłośniły go ostre reakcje polityków, którym nie spodobała się dołączona fotografia. „Jest Pan głupkiem” – napisał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Tomasz Rzymkowski publikuje zdjęcie. Posłanki KO interweniują u RPD

To nie jedyna reakcja polityków. W piątek 19 marca trzy posłanki KO zdecydowały się wysłać w tej sprawie pismo do Rzecznika Praw Dziecka. „Pan Minister umieścił zdjęcie swoich synów wykonujących gest celowania z broni do postaci żołnierza Armii Czerwonej. Jako dumny ojciec opatrzył to zdjęcie podpisem, iż jego synowie prezentują właściwą postawę wobec »bolszewików«” – czytamy w piśmie podpisanym przez Kingę Gajewską, Martę Golbik i Krystynę Szumilas.

Krok posłanek za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował Tomasz Rzymkowski. „Dawno nie czytałem niczego tak absurdalnego. Wyjaśniam szanownym Paniom Poseł, że chłopcy nie celowali z broni, ale z palca i nie do żołnierzy Armii Czerwonej, ale do manekinów. PO w swoim skręcie w lewo zaszła tak daleko, że nawet w antykomunizmie widzi »demoralizację«” – napisał polityk.

