Joe Biden nazwał Putina zabójcą. Leszek Miller: To nie było właściwe, fatalna sytuacja

Przypomnijmy, że prezydent USA Joe Biden udzielił mocnego wywiadu stacji ABC News. – Putin zapłaci za ingerencję w wybory prezydenckie w USA – oznajmił Joe Biden. Dopytywany, jakie konsekwencje ma na myśli, odparł: Wkrótce zobaczycie. Podczas wywiadu Biden zdecydował się również na mocne stwierdzenie, oznajmiając, że prezydent Rosji Władimir Putin „jest zabójcą”. Nie rozwinął jednak tej myśli.

Krótko po wywiadzie Bidena, Rosja przywołała do Moskwy swojego ambasadora w USA. Na temat wywiadu Bidena wypowiedzieli się także rosyjscy politycy, a później również sam Władimir Putin. Jak uznał prezydent Rosji, „każdy widzi w innych takie cechy, jakie sam posiada”.

Leszek Miller: To nie było właściwe, fatalna sytuacja

Gość Polsat News europoseł Leszek Miller został poproszony o ocenę wywiadu Bidena. – Liczyłem na to, że po wyborach nastąpi jakaś forma odprężenia, a znów idziemy w kierunku zimnej wojny. Fatalna sytuacja. Słów Bidena nie uważam za właściwe, bo one będą solidną przeszkodą w relacjach, zwłaszcza gospodarczych, między USA a Rosją – stwierdził Miller.

– Oczekiwałbym od Bidena większej pojednawczości, a nie stroszenia piór – dodał.

Leszek Miller o Włodzimierzu Czarzastym: W tej sprawie ma rację

Miller był także poproszony o komentarz do swojej decyzji o opuszczeniu szeregów SLD i konflikt z liderem Lewicy Włodzimierzem Czarzastym. – Jestem w dobrej sytuacji, bo jeszcze coś mogę, ale niczego już nie muszę. Nie muszę więc prowadzić polityki w krótkich spodenkach – odpowiedział przewrotnie.

Wskazał jednak, że w jednej kwestii Włodzimierz Czarzasty ma rację. Chodzi o ratyfikację unijnego Funduszu Odbudowy, który otwiera furtkę do uzyskania przez kraje członkowskie pieniędzy na poradzenie sobie z kryzysem po pandemii koronawirusa.

Także wspomniana pandemia była kolejnym tematem, jaki poruszono podczas wywiadu. – Nie rozumiem, dlaczego nie wprowadzono jeszcze stanu nadzwyczajnego, czy stanu klęski żywiołowej – na co oni czekają? Ale z drugiej strony, nie wszystko zależy tylko od władzy... Jak widzę ludzi, którzy chodzą bez maseczek, lekceważą ograniczenia... – narzekał Miller. – Jeśli kościoły nie zostaną zamknięte, to będziemy mieli pełzającą pandemię, która będzie miała co jakiś czas swoje apogeum. To będzie najgorsze – dodał.

