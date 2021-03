„Parówce nie przepuści”. Hołownia w specjalnym wideo apeluje do Kaczyńskiego

Pandemia w Polsce

– Termin (prezentacji nowego projektu PiS – red.) przełożono na później lub dużo później, tłumacząc, że chodzi o pandemię – mówi na nagraniu Hołownia, odnosząc się do „Nowego Ładu”. – I słusznie! Byłoby skandalem opowiadać o planach na przyszłość, gdy codziennie na COVID-19 umiera kilkaset Polaków, a krzywa pandemii, którą przecież oficjalnie odwołaliście latem, gwałtownie rośnie – przypomniał.

„Parówce nie przepuści”

Później Hołownia zwraca się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. – Cała Polska wie, że prawdziwa przyczyna odwołania dzisiejszej konferencji jest inna i nazywa się „Obajtek” – stwierdza. – Pan ostatnio jakby zniknął, więc przypomnę, że Daniel Obajtek, to ten człowiek, któremu dopiero co przypisał pan przymioty niemal boskie, a który dziś zasłynął jako najzaradniejszy człowiek świata, co to nawet parówce nie przepuści – podkreśla.

Hołownia apeluje do Kaczyńskiego o „przepraszam”

– Chciałem panu pogratulować decyzji o odroczeniu dzisiejszej prezentacji i zasugerować, by już nigdy do tego pomysłu nie wracać. Bo nadszedł czas, by w końcu pan zrozumiał, że jedyne, co dziś pan może i powinien zrobić, to powiedzieć „przepraszam” – dodał Hołownia.

