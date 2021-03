Polityk Solidarnej Polski prowadzi listę przeciwników Polski. Posłanki KO na nią trafiły. „To zaszczyt”

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Sibińska podzieliła się z internautami mało wesołą wieścią: polityk Solidarnej Polski, szczeciński radny, Dariusz Matecki, umieścił ją na Twitterowej liście „Przeciw Polsce”. „A taki dotychczas udany weekend miałam” – skwitowałą Sibińska.

Matecki opatrzył tę grupę wspólnym zdjęciem gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego, Tadeusza Mazowieckiego i Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak można się domyślić, trafiają do niej głównie przedstawiciele opozycji, można tam też znaleźć Marka Belkę czy Szymona Hołownię. Takich list Matecki ma kilka, „Europejska Prawica”, „Prawi ze Szczecina”, jednak to zrzeszająca „wrogów” jest najbardziej specyficzna.

Posłanka na liście „Przeciw Polsce”. Janyska proponuje sąd

W komentowanie tej sprawy włączyły się inne posłanki KO. Maria Janyska zasugerowała: „A może do sądu, niech udowodni swoją tezę oraz odpowie za hejterstwo?”. Z kolei Marzena Okła-Drewnowicz oznajmiła, że bardzo cieszy ją to zdarzenie, bo sama wcześniej trafiła na listę Mateckiego. „Krysiu, należeć razem z tobą do tego klubu to jak zaszczyt” – oznajmiła Okła-Drewnowicz.

Janyska dodawała później: „Takoż i mnie dodał, ale towarzystwo godne – walczące z opresyjną ferajną, zwaną aktualną władzą”.

