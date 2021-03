Rozmowy Zjednoczonej Prawicy z PSL? Ziobro potwierdza

Ziobro, oprócz opisania sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, mówił w rozmowie z magazynem o ewentualnej koalicji Zjednoczonej Prawicy z PSL. Przy okazji zdradził, że rozmowy takie miały już miejsce przed wyborami. – Wiemy też, że rozmowy o poszerzeniu koalicji o PSL były prowadzone jeszcze przed wyborami prezydenckimi. (...) Nie będziemy jednak – mówię tu o Solidarnej Polsce – w jednym rządzie z PSL, rozbieżności są zbyt duże – wyjaśnił.

„Rozdźwięki” między PiS a Solidarną Polską

Prezes Solidarnej Polski tłumaczył, że „rozdźwięki” między jego ugrupowaniem a PiS pojawiły się w kwestii „zagrożenia polskiej suwerenności”, jakie widzi na Zachodzie i „w procesach, które zachodzą w UE”. – Długoterminowo poważnym zagrożeniem dla istnienia państwa polskiego jest to, do czego dąży część elit europejskich. One nie ukrywają, że marzy im się nie tylko stopniowa marginalizacja państw narodowych i podporządkowanie ich dominującym w Europie siłom, głównie Berlinowi, ale coś więcej – za finalny cel mają powołanie na wzór Stanów Zjednoczonych nowego federalnego państwa europejskiego z 450 mln obywateli. Zastąpiłoby ono państwa narodowe – stwierdził.

