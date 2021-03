Wpadka posła PO Piotra Borysa. Pomylił ruch Trzaskowskiego z ruchem Palikota

Wpadka posła PO Piotra Borysa miała miejsce w programie „O co chodzi” emitowanym na antenie TVP Info. Poseł pytany był m.in. o wywiad, jakiego niedawno udzielił szef PO Borys Budka. Przypomnijmy, że Budka pytany przez dziennikarza „Gazety Wyborczej” o dalsze losy inicjatywy Rafała Trzaskowskiego stwierdził, że inicjatywa „powstała pod wpływem emocji” – Rzuciliśmy hasło i potem trzeba się tłumaczyć – przekonywał, niejako bagatelizując znaczenie całego ruchu.

Wpadka polityka PO. Nie zna nazwy ruchu Rafała Trzaskowskiego

– Ta wypowiedź była niefortunna – krytykował wywiad swojego szefa poseł Piotr Borys. Prowadzący program zdecydował się jednak przetestować wiedzę posła i zapytał, czy on sam wie, jak nazywa się ruch, jaki Trzaskowski założył jesienią ubiegłego roku. – Twój Ruch – oznajmił Borys.

Niestety, gdyby to był teleturniej, Borys musiałby opuścić program. Prawidłowa odpowiedź to: Wspólna Polska. Twój Ruch to z kolei inna inicjatywa polityczna, tyle że założona nie przez Trzaskowskiego, a przez Janusza Palikota.

