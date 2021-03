Scheuring-Wielgus o odejściu Pawłowskiej: Polityka jest jak rozciągnięte gacie

– To jest oszustwo – podsumowała krótko kwestię Pawłowskiej Scheuring-Wielgus. – Chciałam zwrócić się do 12 tys. osób, które zagłosowały na panią Pawłowską. Nie mają już państwo posłanki, ale mają nas – podkreślała, mówiąc o pozostałych politykach Lewicy. – Uważam, że jeżeli ktoś nie ma ukształtowanych poglądów, to nie powinien być w danej partii. W sumie to lepiej, że pani Pawłowskiej z nami nie ma – dodawała.

Scheuring-Wielgus: Pawłowska w niedzielę miała poglądy lewicowe, a w poniedziałek prawicowe

Znana z ostrego języka Joanna Scheuring-Wielgus nie atakowała przesadnie byłej koleżanki. Wyrażała raczej swoje zdziwienie decyzją posłanki, która dokonała transferu pomiędzy skrajnie różnymi obozami politycznymi. – Pani Pawłowska jeszcze w niedzielę miała poglądy lewicowe, a w poniedziałek stwierdziła, że jest prawicowa i jest za pomysłami rządu – mówiła. – Oszukała swoich wyborców i będzie musiała się z tym zmierzyć – powtarzała.

Tajemnicza metafora Scheuring-Wielgus

W pewnym momencie wywiadu, Scheuring-Wielgus stwierdziła, że „polityka jest jak rozciągnięte gacie”, nie rozwijając jednak tej myśli i nie wyjaśniając, co się za nią kryje. Oceniała, że polityczna wolta Pawłowskiej „źle działa na całą scenę polityczną”. Dopytywana o kwestię złożenia mandatu przez byłą posłankę Wiosny, rozmówczyni Piaseckiego odparła, że „gdyby ktoś miał honor, złożyłby mandat”.

Scheuring-Wielgus: Oddzielić ziarna od plew

– Idziemy do przodu i nie oglądamy się na osoby, które nie potrafią nawet sprecyzować swoich poglądów – stwierdzała. – Jeśli ktoś w niedzielę jest lewicowy, w poniedziałek prawicowy, to powinien się zastanowić, co robi w polityce – podkreślała. – Jeżeli uda nam się oddzielić ziarna od plew, to ja się cieszę, no i tyle – podsumowała.

