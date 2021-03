Krystyna Pawłowicz popiera kandydata na prezydenta... Nigerii. Wspomina kartkę świąteczną

John Godson zamieścił na Twitterze plakat reklamujący jego start w wyborach. Na publikację zareagowała Krystyna Pawłowicz. „Popieram Pana kandydaturę, choć nie ma to dla Pana najmniejszego znaczenia.”.. – zadeklarowała sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Na tym jednak nie poprzestała, postanowiła bowiem wyjaśnić, skąd to poparcie. Jak się okazało, ma miłe wspomnienia związane z polsko-nigeryjskim politykiem

Popieram, bo pamiętam Pana z polskiego Sejmu jako osobę pogodną, życzliwą innym i koleżeńską. Mam od Pana kartę z życzeniami na Boże Narodzenie. Tylko Pan tak składał innym życzenia. Popieram Pana – napisała była posłanka PiS.

John Godson chce być prezydentem Nigerii

John Godson poinformował 18 lutego, że chce kandydować na urząd prezydenta Nigerii w wyborach zaplanowanych na 2023 rok. Jak zaznaczył, najpierw musi uzyskać rekomendację partii All Progressives Congress, do której dołączył w 2015 roku, czyli krótko po powrocie z Polski. My pamiętamy go z kariery sejmowej – najpierw w ławach Platformy Obywatelskiej, a następnie u boku Jarosława Gowina i w PSL.

Kariera poselska w Polsce

W 2010 roku John Godson został posłem z ramienia PO, po tym jak objął mandat za Hannę Zdanowską, która została prezydentem Łodzi. Trzy lata później opuścił Platformę Obywatelską i dołączył do ugrupowania Jarosława Gowina Polska Razem. Został z niej wykluczony po tym, jak zagłosował za udzieleniem wotum zaufania dla Donalda Tuska. W 2015 roku Godson został członkiem klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

