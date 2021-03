MS proponuje nowelizację prawa w zakresie „ochrony dzieci”. Ziobro: Wbrew szaleństwom Brukseli

Jak stwierdził podczas konferencji prasowej szef MS Zbigniew Ziobro, w Brukseli toczą się dyskusje nad usunięciem takich słów jak „matka”, czy „ojciec”. – Nasza propozycja będzie stała na straży polskiej rodziny i zapobieganiu takim eksperymentom – powiedział, proponując nowelizację w tej sprawie.

Jak podkreślił podsekretarz stanu w MS Marcin Romanowski, chodzi o znowelizowanie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Projekt ma na celu zapobieganie wprowadzeniu w polskim prawie określeń, jakie mogą niebawem zostać nakazane w instytucjach europejskich – twierdzi. – Zdecydowaliśmy się potwierdzić normalność, czyli to, że małżeństwo to kobieta i mężczyzna, a rodzina to matka, ojciec i dzieci – dodał.

Jakie zmiany proponuje MS?

Nowelizacja pozwala na rejestrację w Polsce urodzonego za granicą dziecka, a tym samym przyznanie mu numeru PESEL i potwierdzenie obywatelstwa, gdy zagraniczny akt urodzenia jest sprzeczny z polskim prawem, wskazując np., że rodzicami są dwie kobiety czy dwaj mężczyźni. Zmiany zapobiegają też włączeniu do naszego systemu prawnego rozwiązań sprzecznych z polską konstytucją, czyli faktycznego uznania jednopłciowych małżeństw – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Nowelizacja pozwala także, przekonuje MS, na rejestrację dziecka na podstawie aktu urodzenia albo innego zagranicznego dokumentu, który potwierdza tożsamość biologicznej matki, ale bez konieczności podawania danych faktycznego ojca.

– Nasza propozycja ma stać na straży, chroniąc to, co jest oczywiste dla ogromnej większości Polek i Polaków. Chronić polską rodzinę w jej dotychczasowym rozumieniu przed tego rodzaju pseudoeksperymentami, które w przyszłości miałyby prowadzić do tego, że do mamy nie będzie można się zwracać „mamo”, a do ojca „tato” – dodał Ziobro

– Wbrew szaleństwom Brukseli, która jest sterowana przez homoseksualne lobby. My chcemy, by słowa „matka” i „ojciec” pozostały i będziemy ich bronić – mówił. Projekt MS został przekazany do Kancelarii Premiera. Resort liczy na szybkie procedowanie.

